Sanremo: giovedì prossimo a San Romolo il tradizionale 'Trofeo d'Estate' di Minigolf da 'Dall'Ava'

Anche quest’anno a San Romolo, sulle immediate alture di Sanremo, ritorna il tradizionale Trofeo d’Estate di minigolf dedicato esclusivamente al pubblico di principianti, residenti e turisti, di tutte le età. L'appuntamento è fissato per la serata di giovedì, nell'impianto sportivo del Ristorante Dall’Ava, di fronte al prato di San Romolo. Le iscrizioni partiranno dalle 19.30 e proseguiranno sino alle 22.

I partecipanti gareggeranno suddivisi in quattro categorie: bambini (fino a 13 anni), ragazzi (dai 14 ai 18 anni), adulti maschile e adulti femminile (dai 19 anni in avanti). La quota d’iscrizione è di 5 euro. Al termine dell’evento si terrà la premiazione dei primi classificati di ogni categoria.

Le partenze dei giocatori iscritti avverranno a piccoli gruppi, in conformità con gli attuali protocolli anti Covid-19 e bisognerà presentarsi muniti di mascherina. All’ingresso del campo, invece, sarà necessario igienizzare le mani con apposito gel messo a disposizione dall’organizzazione. L’organizzazione fornirà una mazza ed una pallina igienizzate ad ogni giocatore, che dovrà utilizzarle in maniera personale ed esclusiva per tutta la durata della gara.

I partecipanti potranno contare sulla presenza dei tesserati del Minigolf Sport Club San Romolo e della Federazione Italiana Minigolf (FIMg) che, oltre a segnare il punteggio e svolgere la funzione di giudice di gara, saranno a disposizione per dare suggerimenti e spiegazioni su ognuna delle diciotto piste del percorso.

Sarà un’occasione speciale per avvicinarsi a questo divertente e stimolante sport, nella splendida cornice naturale dell’entroterra sanremese, che da sempre accoglie turisti e residenti in cerca di quiete e refrigerio dalla calura della costa.