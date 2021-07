Badalucco: tubazione tranciata durante i lavori per la fibra ottica, tutto il paese senza gas (Foto)

Tubi del gas tranciati all’ingresso dell’abitato di Badalucco, in Valle Argentina, nel corso dei lavori di posa della fibra ottica che viene installata in questi giorni nei paesi della valle.

Da questa mattina, quindi, i residenti del piccolo centro dell’entroterra della Valle Argentina, sono senza gas sia per far da mangiare che per l’acqua calda.

Secondo quanto accertato dai residenti, per una questione di procedure, al termine dei lavori di ripristino della tubazione tranciata dovrà essere fatta ‘riarmatura’ di ogni singolo contatore. Al momento il gestore non ha saputo dare una tempistica di ripristino del servizio.

C’è da augurarsi che possa avvenire entro la giornata per evitare ulteriori disagi alla popolazione.