Sanremo: ripulita la zona archeologica di Pian di Nave, l'area è nuovamente in ordine (Foto)

Dopo la denuncia partita a giugno nel mese di giugno, per la sporcizia che regnava in Pian di Nave, a pochi passi dal forte di Santa Tecla nella quale l’amministrazione sta lodevolmente investendo rendendola una terrazza sul mare apprezzata anche come suggestiva location per eventi e concerti.

Nella zona è stata valorizzata una piccola area archeologica, resti di metà ‘700 riportati alla luce nei primi anni duemila con l’intendo di mettere giustamente in mostra il lato storico della città dei fiori. Si tratta, nel dettaglio, dei resti di due case di un piano con attività commerciali al piano terreno. Si tratterebbe di stabili adibiti, al tempo, alla vendita di olio.

L’area, fino a qualche tempo fa, era in buone condizioni con tanto di cartelli esplicativi per informare i turisti sulle origini dei resti e sulla loro storia. Ma a giugno la situazione, a causa dei molti incivili che non rispettano il minimo senso civico, l'hanno ridotta in una generale situazione di degrado e sporcizia. Spazzatura ovunque, sporco ed erba che cresce incontrollata. Anche i pannelli in vetro erano rovinati.

L’Amministrazione comunale è intervenuta e ha fatto eseguire agli operai di palazzo Bellevue una serie di lavori che hanno riportato pulizia e ordine per una zona molto utilizzata da residenti e turisti per qualche momento di relax.