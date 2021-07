Nizza è per l'Unesco la ‘Città della villeggiatura invernale in Riviera’: verranno penalizzate Sanremo e Bordighera?

Nizza è entrata nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco con la dicitura di ‘Città della villeggiatura invernale in Riviera’. Una decisione presa a Fuzhou, in Cina, dove si sta svolgendo la 44a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Una investitura che, indiscutibilmente, offuscherà un po’ le altre città della riviera, comprese tra la Costa Azzurra e il Ponente ligure. Il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha così commentato: “Quasi dieci anni abbiamo intrapreso una sfida senza precedenti, per la qualità e l'originalità degli edifici e dei giardini, derivanti dal suo eccezionale contributo alla storia del turismo invernale”.

Il perimetro interessato copre un’area di 500 ettari e comprende l'intero lungomare: Promenade des Anglais, Quai des Etats-Unis, terrazze delle Ponchettes che sono una delle più antiche strutture turistiche in Francia, progettate nel diciottesimo secolo. Incorpora inoltre Rauba-Capeu, comprende la Colline du Château e il porto. L’area si estende poi al Mont Boron, alle colline di Cimiez e delle Baumettes che costituiscono l'anfiteatro rivolto verso il mare, caratteristico delle città della Riviera. Lo spazio della città interessato parte dal mare per giungere, a nord, alla linea ferroviaria con alcune ulteriori estensioni come la Cattedrale ortodossa russa.

Si tratta sicuramente di un evento storico per Nizza che viene investita come città del turismo invernale dall’Unesco. Una decisione che penalizza le città della nostra provincia, in particolare Sanremo e Bordighera, da sempre considerate tra le più importanti proprio per le villeggiature in periodi dell’anno più freddi nelle località del Nord.

Come reagiranno gli amministratori delle città al confine con la Francia? Sicuramente una proclamazione che viene colta con sorpresa e che farà discutere, visto che seppur Nizza è una città importante e con un clima invidiabile, lo sono anche molte città della riviera di Ponente e della Costa Azzurra.