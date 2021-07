Bordighera: obbligo Green Pass dal 6 agosto, una azienda bordigotta produce dispositivi di controllo all'avanguardia

La Regione ha deciso. L'obbligo "Green Pass", che consentirà l'accesso a determinati tipi di servizi e attività, partirà dal 6 agosto come previsto da decreto legge. Per riuscire, dunque, a mettere piede nei consueti luoghi che siamo abituati a frequentare dovremo essere munti del pass e questo oltre che a scatenare la corsa ai vaccini ha anche ispirato chi opera nel settore tecnologico che offre, da sempre, soluzioni illimitate.

L'azienda bordigotta T-Zone, specializzata in tecnologia e innovazione, distribuisce, sul territorio nazionale ed europeo, dispositivi automatici senza operatore per la rilevazione del certificato Green Pass. Utili a semplificare il controllo da parte del gestore all'entrata della propria attività, un modo per snellire velocizzando il processo ricettivo che prevede verifica. Il funzionamento dei dispositivi è molto semplice quanto efficace, come ci ha spiegato il Dott. Pietro Feltre, amministratore e Ceo dell'azienda: "Creiamo dispostivi automatici che permettono al gestore di avere un controllo diretto, ci immedesimiamo nei bisogni del cliente".

Questo per impedire limitazioni ed evitare che ritornino le chiusure. Si tratta di un dispositivo da banco che somiglia ad un pos. Attraverso un lettore 'Qr', invia al display del tablet collegato il risultato del controllo del green pass, il tutto grazie ad un apposita app, un 'reader', presente sull'apparecchio. Tale lettore è in grado di leggere non soltanto quelli con codice europeo, ma anche quelli delle altre nazioni del mondo, rendendo la soluzione espandibile a qualsiasi tipo di cliente. L'azienda lavora parallelamente con una società di Milano, vengono prodotti anche dei totem con webcam integrata utilizzati all'ingresso di hotel o altre strutture ricettive.

Inoltre il Dott. Nicola Gambetta, co-amministratore e Ceo ci comunica che l'azienda, oltre i prodotti citati, offre un'asssitenza ai propri clienti, sulla quale possono sempre contare: "Non è solo una vendita, offriamo anche una consulenza diretta e a 360 gradi. Siamo orientati anche su altre situazioni come monitor business, questa è solo una parte del range commerciale. Offriamo sistemi di sanificazione di alto livello capaci di interagire anche con situazioni come stadi o ambiti fieristici".

Infatti, ad esempio, attraverso un macchinario completamente smontabile e trasportabile da due uomini, distribuito dall'azienda, è possibile rilevare la temperatura corporea e sanificare la persona al suo interno, in modo da riuscire ad aiutare a contenere il contagio. il tutto sempre senza l'impiego di altri collaboratori. Ogni prodotto viene testato per provarne l'efficacia affinché venga offerto un servizio sempre affidabile.

L'azienda è in crescita e muove attualmente verso la Spagna per poi estendersi probabilmente anche in Francia. Un'esperienza, in generale, che arriva dal resto del mondo, la T-Zone inoltre ha già in cantiere altre idee per progetti applicabili ad esempio su mezzi di trasporto quali bus o metro.