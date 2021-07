Sanremo: con il suo “Il gioco degli specchi” Morena Fellegara conquista il Floriseum di villa Ormond (Foto e Video)

In un fil rouge, questa volta a tinte azzurre, tra il 1982 e il 2021, Morena Fellegara ha presentato al Floriseum di villa Ormond il suo ultimo libro “Il gioco degli specchi”. Una serata tra letteratura, sport, canzone e teatro per la sue seconda fatica letteraria sempre legata a stretto giro al bar Marco di papà Mario, istituzione di via Martiri per generazioni di sanremesi.

Questa volta i protagonisti sono chiamati a risolvere un giallo che legherà Sanremo a Roma, la malavita locale a quella della capitale. Senza mai dimenticare i personaggi e le vite che ruotano attorno al bar di quartiere. A fare da contorno alle vicende sarà anche la vittoria della Nazionale al Mondiale di Spagna del 1982, proprio in quell'11 luglio che, quest'anno, è valso un nuovo grande successo azzurro.