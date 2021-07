Ventimiglia: la Teknoservice si è aggiudicata l'appalto per la raccolta dei rifiuti nei 18 comuni del comprensorio intemelio

E’ la Teknoservice, società della provincia di Torino a gestire l’appalto comprensoriale, riguardante la raccolta dei rifiuti tra Ventimiglia ed Ospedaletti che punta sulla differenziata e sulla pulizia delle città a 360 gradi.

Nei mesi scorsi era sopraggiunto uno stop per una serie di osservazioni della ditta De Vizia in relazione alla Teknoservice mentre oggi è arrivato l’ok definitivo. Le aziende che hanno partecipato alla gara sono: la Teknoservice Srl (che aveva in appalto il Comune di Imperia fino ad alcuni mesi fa) e tre Rti (reti temporanee di impresa): la prima è formata da ‘Egea Ambiente’ e da Acsm-Agam Ambiente, quindi quella formata dalla De Vizia (oggi ad Imperia) e dalla Urbasera. Infine la Rti formata da Docks Lanterna (che gestisce il servizio a Ventimiglia e Bordighera), Idealservice e San Germano Spa.

L’appalto, da oltre 81 milioni di euro è stato così affidato alla ditta piemontese, davanti alla Rti Egea, considerata offerta anomala per 80.679.374 euro. Al terzo posto c’era la Rti Devizia-Urbase con poco meno e al terzo l’Ati con mandatario la Docks Lanterna.

Da tempo si parla dell’appalto che coinvolge 18 comuni del comprensorio intemelio, per arrivare a Bordighera e Ospedaletti, alle porte di Sanremo. A causa del Covid gli appalti dei singoli comuni hanno subito una proroga. L’appalto ha la durata di 7 anni ed è molto atteso soprattutto a Ventimiglia, che è anche comune capofila e dove la differenziata è particolarmente bassa.