Ventimiglia: domenica 1° agosto al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” esplorazione guidata “Odisseo/Ulisse e altri miti del mare al MAR”

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” promuovendo la serie di spettacoli ed eventi collaterali ispirati a Odisseo organizzati nel teatro romano di Albintimilium e sul territorio della città, propone per il prossimo mese di agosto due appuntamenti ambientati nella stessa tradizione del mito di Ulisse.

Domenica 1 agosto la serie di incontri “Il Museo al brillar di stelle” prevede un'esplorazione guidata a “lume di candela” dedicata a “Odisseo/Ulisse e altri miti del mare al MAR”, in cui, attraverso la lettura di alcuni reperti presenti nel percorso museale, legati al mito greco e romano, si potrà approfondire il fil rouge che lega una “favola” nata migliaia di anni fa con la nostra società, testimoniata da tutti quei luoghi nel Mediterraneo che vedono i propri natali nei mitici viaggi dell'eroe greco, ribadita in Dante col suo Ulisse, reo di aver ceduto alla fame di curiosità e non a ”seguir virtute e canoscenza” (Inferno Canto XXVI), senza dimenticare James Joyce e il suo modernissimo Ulysses, pubblicato a Dublino nel 1922.

Il secondo appuntamento sarà il 20 di agosto, dedicato ai bambini e alle famiglie, organizzato all'interno de “Venerdì sera al Museo” che ha riscontrato notevole successo, in cui attraverso la rilettura semplificata e interpretata di alcuni episodi tratti dall'Odissea verrà realizzata una caccia al tesoro nelle sale della Sezione Archeologica del Museo