Imperia: il cordoglio di Confesercenti per la morte di Maria Teresa Piccardo

Confesercenti Imperia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Piccardo.

“La Confesercenti di Imperia si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Maria Teresa Piccardo. Imprenditrice di valore, persona splendida, di grande onestà ed altruismo; nella sua vita si è dedicata con passione, spirito di abnegazione e devozione alla storica attività di famiglia che ha dato e continua a dare lustro alla nostra città e al nostro territorio, in tutta Italia e non solo. Maria Teresa è stata un simbolo e continuerà ad esserlo per la nostra Associazione di Confesercenti e per tutta la categoria imprenditoriale”.