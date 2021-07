Dal Principato di Monaco: altre 13 casi di positività al Covid oggi, prosegue la campagna vaccinale

Tredici nuovi casi positivi al Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, con il bilancio sanitario che sale a 2.757 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questa sera sono 8 i pazienti in ospedale dei quali 3 in terapia intensiva. Da registrare 8 guarigioni, con il totale dei guariti a 2.617. Oggi sono 91 le persone seguite in sorveglianza attiva.

A oggi sono 21.796 i vaccinati, ovvero 56,83% della popolazione monegasca (il 63,30% della popolazione over 12 anni, attualmente ammissibile alla vaccinazione). Sono infine 18.834 le persone che hanno ricevuto l'iniezione di richiamo, l’86,41% di quelle che hanno ricevuto la prima iniezione.