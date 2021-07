Bordighera: criticità per il depuratore, il PD chiede all'amministrazione un intervento immediato

"Chiediamo che l’amministrazione comunale si assuma le proprie responsabilità e intervenga velocemente per risolvere la situazione il prima possibile". Questa la richiesta avanzata dal Partito Democratico di Bordighera all'amministrazione comunale del sindaco Vittorio Ingenito circa lo stato del depuratore della cittadina.

"E' una situazione ormai da tempo insostenibile e il guasto avvenuto lo scorso aprile non ha fatto altro che peggiorarla. - rimarcano i Dem - Il fatto che si ammetta candidamente che molti macchinari del depuratore non siano stati sostituiti in 30 anni porta a interrogarci sullo stato delle manutenzioni fatte negli ultimi anni alle infrastrutture della città e la risposta non può che essere critica e negativa. Chiediamo un intervento immediato, visti i disagi che il persistere della situazione causerebbe al settore del turismo, già molto provato dopo un anno e mezzo di pandemia".