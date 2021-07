Al Badalucco Book Festival la prima presentazione del libro “Prigionieri dell'infinito” di Martin Beux

Forse per questo sono sempre stato attratto dai fari e dai loro promontori, e dal loro fascino misterioso. Perché sono là dove, dopo miglia e miglia, il continente finisce d’improvviso e si dispiega un oceano sterminato; dove termina l’oceano ed ha inizio un vasto continente. E in alto un cielo senza fine. Per ciò sono il simbolo dell’estremo, poiché il loro è il luogo dove mondi opposti si incontrano e violentemente collidono, dove le onde del mare prepotenti scalfiscono la roccia dura. A un faro in genere porta una sola strada: quella che si è appena percorsa. E davanti solo l’immenso oceano, che da qualche parte bacia altri lidi lontani, irreale sipario di altri mondi. È l’unico luogo dove l’inizio e la fine coincidono, passato e futuro diventano una cosa sola, e l’orizzonte distante bisbiglia che tutto è ancora possibile.

Avevo trascorso mezza vita a sognare la mia grande fuga, Dio solo sa da che cosa, finché un giorno mi sarei accorto che l’unica cosa a fuggire era stata la mia giovinezza. Chiesi un foglio e una penna alla barista altezzosa e scrissi una lettera a mio padre. Non la imbucai mai, e quelle rimasero per sempre parole senza un lettore, intenzioni sepolte, segni neri su un foglio bianco disperso nel vento e senza una meta. Forse quel flusso di coscienza avrebbe trovato un giorno il suo destinatario. O forse no. Quanto a mia madre, invece, non mi restava che la dimensione agrodolce del sogno per poterla accarezzare, e sapevo che prima o poi, nei pochi istanti prima del risveglio, in qualche sinapsi del mio cervello l’avrei rivista.

Quel che mi faceva avanzare ogni giorno, e ogni notte, erano i miei passi ripetitivi, destro e poi sinistro, uno dopo l’altro ancora. Ma quel che cambiava era l’asfalto, i volti, i nomi, le storie e le speranze, le anime sepolte i' questo vasto, immenso mondo. Ancora non poteva essermi chiaro del tutto ma, se in molti posti avevo lasciato il cuore, a Porto Grande avrei lasciato molto di più. Si può amare un posto o lo si può odiare. Ma lo si può amare con odio solo se è teatro di una storia d’amore, non una storia qualsiasi, ma tormentata, convulsa, una di quelle storie per cui non si può stare con l’altra persona ma al tempo stesso non si può stare senza di lei.

Il Tempo, maledetto Tempo, che non ci dà tempo di rimediare ai nostri errori, non ci dà tempo di essere giovani due volte e poter fare la scelta giusta, non ci dà il tempo di fermarci e ridere, fermarci e piangere, perché va avanti all’impazzata e, se ci si ferma, lo si perde per sempre, perché lui va avanti, avanti e non aspetta nessuno, non guarda in faccia nessuno. Non ci dà il tempo di capire come si fa ad amare e ad essere amati.

E ancora una volta mi lasciai quella porta alle spalle credendo che fosse l’ultima. Fu come quando cominci a bere il liquore locale convinto di degustarne un solo bicchiere, poi ne ordini un secondo, e alla fine torni a casa con le ginocchia piegate dallo stato d’ebbrezza. E quando si beve a stomaco vuoto ci si ubriaca più facilmente, perché si ha fame, e si è più esposti. Senza neanche rendermene conto, mi ritrovai sommerso in un oceano tempestoso quando avevo la sola e semplice intenzione di bagnarmi i piedi gustandomi lo spettacolo dalla battigia. Ma piano piano la marea ti risucchia corpo e anima in mare aperto, trascinandoti con sé.

Fu sfacciato, me la servì con due schiaffi dritti in faccia la nuda realtà e fu tutto ciò di cui avevo bisogno, fu tutto ciò di cui avevo sempre avuto bisogno in tutti quei mesi, un fottutissimo scossone. Dovevo scendere dall’onda che avevo provato a cavalcare e per farlo avevo bisogno di caderci dentro, dritto, di faccia, perdermi nella sua schiuma fino a restare senza fiato, avevo bisogno che l’onda stessa mi prendesse a schiaffi e mi schiacciasse dentro di lei fino quasi a farmi affogare. E solo allora, quando nei polmoni non mi fosse rimasta che l’ultima molecola di ossigeno, mi avrebbe rilasciato per dirmi: «Hai visto? Non eri tu a cavalcare me. Ero io che cavalcavo te». E poi solo silenzio. Perché in certe battaglie non c’è diritto di replica. Bisogna avere un gran rispetto per l’oceano della vita.