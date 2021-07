Ventimiglia: in vendita gli ultimi biglietti del suggestivo spettacolo con Paolo Rossi al Teatro Romano

Sono in vendita gli ultimi biglietti del suggestivo spettacolo nel Teatro Romano di Ventimiglia. Prevendita dei biglietti presso lo IAT di Ventimiglia, Lungomare G. Rossi, all'altezza di Via Bligny, per informazioni telefonare allo 0184.1928309.



Lo annuncia l'assessore Simone Vertolucci, che precisa che non saranno venduti biglietti la sera dello spettacolo che aprirà sabato 24 luglio, con Paolo Rossi protagonista di La maga Circe (canto X), ALBINTIMILUM THEATRUM fEST - Odissea un racconto mediterraneo. Rossi rileggerà a suo modo uno dei personaggi più affascinanti dell’Odissea. Il dio Eolo ha dato a Odisseo l’otre che imprigiona i venti contrari al ritorno ad Itaca. I compagni di Odisseo aprono l’otre, i venti si scatenano e i marinai sono in balìa del mare per nove giorni. I giganti Lestrigoni massacrano parte dei compagni di Odisseo; i superstiti giungono all’isola di Circe. La bella dea trasforma gli uomini in porci facendo loro scordare il ritorno. Odisseo riuscirà a liberare i suoi compagni ed a riprendere il viaggio. Paolo Rossi trova infiniti spunti da questo canto per chiosare ogni suo pensiero sulle donne di Omero e non solo. La sua lettura sa restituirci anfratti dell’Odissea che rischiano di perdersi, fagocitati dall’insieme.