Bordighera: 'Passaggi illustri' dal 24 luglio all'8 agosto, un viaggio teatrale nella storia della città

Il 'Teatro delle Dieci' propone, dopo la prima edizione di successo nell’estate 2019 sull' affascinante figura di Claude Monet, in occasione della mostra a lui dedicata, e dopo il difficile periodo di pandemia, la seconda edizione di “Teatro X Monet” che avrà come titolo ‘Passaggi illustri a Bordighera’, con il prezioso sostegno e il patrocinio del Comune di Bordighera e il contributo attraverso i fondi extrafus del MIC, che la compagnia ha deciso di destinare in parte a questo progetto.

Un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli incantevoli scorci del pittoresco paese alto.

I percorsi, a piedi, saranno animati dall'incontro di illustri e divertenti personaggi in costume, come l'eccentrico e accademico architetto francese Charles Garnier, il rivoluzionario pittore impressionista Claude Monet, i fedeli collaboratori e amici dell'amata Regina Margherita.

Obiettivo di queste passeggiate teatrali, oltre a proporre al pubblico una forma di vero e proprio spettacolo teatrale godibile, è quello di concorrere alla promozione degli splendidi siti del territorio raccontandone la storia ed offrendo un’esperienza totalmente immersiva.

Nei percorsi proposti saranno infatti possibili anche interessanti visite guidate supplementari agli interni di alcuni di questi luoghi esclusivi. I testi recitati sono liberamente tratti dal libro ‘Il telegrafista di Margherita” di Silvia Alborno e Carmen Ramò’ (edizioni Leone Verde) e da un'attenta bibliografia storico-territoriale.

Il progetto vede l’esibizione e il coinvolgimento di numerosi artisti del ponente ligure, dello studio immagine di Simona Alborno e del supporto dell’associazione Gazebò di Bordighera.