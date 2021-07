Sanremo: i ringraziamenti della mamma di Marco Menegaz agli operatori del reparto chirurgia del Borea

“Si ringrazia tutto il personale infermieristico, OSS, studenti infermieri e la coordinatrice del reparto chirurgia Sanremo per la professionalità e la disponibilità dimostrate nelle cure prestate al nostro caro Marco… In un momento così difficile e drammatico la loro presenza e professionalità è stata per noi basilare, da madre vi esprimo un profondo ed immenso grazie …”.