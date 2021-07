Aurelia Bis a Sanremo: Leda Volpi (Alternativa c’è) “Bene la richiesta futura al governo, ma manca il progetto!”

“Nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento, non era stata contemplata la nomina commissariale per il completamento dell’Aurelia bis di variante all’abitato di Sanremo, mentre erano stati invece inclusi i tratti di Savona e Imperia”. Lo ricorda la deputata de 'L'Alternativa C'è', Leda Volpi.

“Il 1° luglio scorso - prosegue - ho inviato richiesta formale per chiedere alla Commissione di integrare il parere prevedendo il completamento del tratto sanremese, finanziando altresì la realizzazione del tratto Centro Borgo-Corso Inglesi Località Foce, la realizzazione del completamento dello svincolo San Martino, la progettazione e realizzazione del tratto Corso Inglesi Località Foce-Pian di Poma-Ospedaletti e, conseguentemente, integrare la nomina commissariale anche per la realizzazione di questi interventi. Oggi, una prima svolta che ci fa ben sperare dopo 40 anni di nulla: in Commissione, è stato consigliato che il Ministero, in futuri e altri provvedimenti, prenda in considerazione il tratto sanremese. Tuttavia, per poterlo fare, sarà necessario colmare una grave mancanza: nessuno, infatti, si ricorda di dire che il Ministero ha escluso l’Aurelia bis nel tratto sanremese perché ancora non c'è proprio il progetto; e non essendoci, non lo si è potuto inserire tra le opere immediatamente cantierabili”.

“Di chi è la colpa di tutto ciò? Finché Regione Liguria e ANAS - termina Volpi - non provvederanno a elaborare il progetto, l’Aurelia bis non potrà essere inserita concretamente neanche nei prossimi eventuali decreti del Ministero dei trasporti. Quindi, come ho suggerito agli amministratori locali, sarebbe utile restare con i piedi per terra e chiedere che si proceda concretamente al primo passaggio preliminare che manca: il progetto. Chi oggi, nei suoi comunicati, scrive di aver “tappato il buco sul completamento della variante a Sanremo per l'Aurelia bis” dimentica questo “piccolo” particolare”.