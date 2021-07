Camporosso: il 31 luglio ritorna Aperiaceb, l'evento benefico organizzato da Aceb

Ritorna a grande richiesta AperiAceb, l'evento benefico organizzato dall'associazione Aceb Camporosso.

Il luogo è sempre lo stesso, il bar Max's Caffè, in corso Repubblica 36 a Camporosso, accanto al distributore di benzina. Si parte alle 18.30 di sabato 31 luglio.

Un ricco menù e tante prelibatezze da gustare insieme a cui seguirà intrattenimento musicale.

Prenotazione obbligatoria al numero 0184 1919659.

L'incasso della serata andrà al vincitore del bando 2021 pubblicato sul sito di Aceb.

La beneficenza non va in vacanza, semmai la si fa anche sotto l'ombrellone.