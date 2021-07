Anche quest'anno si rinnova il tradizionale incontro a Monte Bignone per celebrare la Madonna del Carmelo

Domenica 18 Luglio si svolgerà il diciannovesimo incontro a Monte Bignone, per celebrare nella piccola chiesetta, la festa della Madonna del Carmelo.

L'Associazione Volontari Sanremo in collaborazione con Eko Club International, quest'anno anche con l'Associazione Radioamatori Italiani di Sanremo, dal 2002 sono i promotori di questa festa per valorizzare la Chiesetta tanto cara ai Sanremesi.

Dopo molti anni la Chiesa è raggiungibile anche con la macchina dopo gli interventi di sistemazione della strada sterrata da parte del Consorzio Forestale Monte Bignone e il Comune di Sanremo.

La funzione Religiosa avrà inizio alle ore 15.30 all'esterno della Chiesa, per evitare assembramenti come da regole anti Covid-19, e sarà celebrata di Don Martin Loza Perez. Sarà possibile comunque visitare l'interno del monastero.

Gli organizzatori invitano tutta la popolazione e i turisti a passare il pomeriggio in vetta a Monte Bignone, una località unica per ammirare al meglio il nostro territorio.



(locandina in basso)