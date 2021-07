Il ‘Rituale’ del martedì sera resta al ‘Boca beach’, un appuntamento che crea un legame con il passato della struttura

Lo storico appuntamento di cartello dell’ex 'K Beach' verrà mantenuto dal nuovo beach club con un format totalmente rinnovato. Il 'Boca', inaugurato poche settimane fa, sta piacendo moltissimo ai cittadini e ai turisti, una novità che accontenta un target amante dei comfort della Costa Azzurra.

Durante il weekend, ogni sabato e domenica, hanno preso piede gli eventi “PicNic”, il pranzo con musica e spettacolo del beach club, diventato già un punto di riferimento per il daytime della città. Boca Beach rimane aperto anche la sera, ospitando quotidianamente i #sunsetlover, amanti dell’aperitivo sul lungomare al tramonto, ma sta per essere lanciata una grande novità in questa fascia oraria.

Si chiama 'Rituale', ed è l’happy hour del martedì sera, dalle 18, un appuntamento che crea un legame con il passato della struttura, rovistando il format in chiave completamente nuova. In passato il martedì sera del K-beach prevedeva un ingresso a pagamento con accesso al buffet, accompagnato da una selezione di happy music fino a tarda notte.

Ora il 'Rituale' ribalta il concetto senza costringere il pubblico a pagare un biglietto di ingresso, è sufficiente effettuare una prenotazione che verrà collocata tra la zona lounge e la spiaggia, ordinando dalla postazione o direttamente al chiringuito posizionato sul lungomare. Sarà inoltre possibile ordinare delle 'tapas' per prolungare la propria permanenza anche a cena e dopo.

La selezione musicale sarà più soft, con un prodotto chili out e deep in linea con il nuovo stile del locale e verrà curata dal dj Jack Manetti, che scaturirà in vari momenti di divertimento. Si arricchiscono dunque gli appuntamenti musicali del Boca Beach, che oltre al weekend propone questo nuovo appuntamento infrasettimanale.