L'Anci Liguria dona ai Comuni la piattaforma informatica per facilitare la transizione digitale

È stata presentata ufficialmente oggi nel corso del Consiglio direttivo di ANCI Liguria la nuova piattaforma informatica Alisei, l’ultimo investimento in ordine di tempo che l’Associazione ha fatto per accompagnare i Comuni liguri, tutti soci, verso la transizione al digitale.

Alisei è uno strumento innovativo in grado di affrontare in modo organizzato e funzionale le nuove sfide della tecnologia digitale con cui gli amministratori locali e il personale degli uffici di Comuni, Province e Città metropolitana quotidianamente si confrontano: serve per l’assistenza integrata a distanza sulle pratiche burocratiche, per organizzare gli incontri e le assemblee, formali e informali, con la regia di ANCI, per gestire faq, quesiti e difficoltà interpretative riguardanti le normative vigenti (nella sezione supporto è possibile trovare le risposte ai quesiti più frequenti e formularne di nuovi per ricevere assistenza in tempo reale).

E ancora: Alisei serve per fare formazione in maniera strutturata, sia in e-learning che in modalità video-corso: a questo proposito, è disponibile anche un’area di supporto, con tutorial semplici e veloci, per facilitare le procedure di iscrizione e la fruizione dei corsi.

Alisei è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta inerente temi istituzionali e amministrativi: un sistema di helpdesk e di aiuto concreto nella progettazione, rendicontazione e comunicazione dei progetti, studiato per accompagnare gli amministratori locali nella gestione quotidiana della burocrazia, per aiutare gli uffici finanziari comunali nella preparazione del bilancio e nella redazione di qualsiasi atto amministrativo.

“Non si tratta di uno strumento meramente tecnologico ma di una piattaforma di servizio, fortemente voluta dall’Ufficio di Presidenza, che ci consente di raggiungere gli amministratori locali direttamente a casa loro e i funzionari comunali negli uffici, per aiutarli nella gestione della quotidianità, e che nel tempo diventerà un formidabile archivio informatico di eventi, pratiche e finanziamenti - ha evidenziato il direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai – Per questo motivo, invito tutti gli enti locali ad aderire al servizio per non perdere questa opportunità”.

Tutti i servizi sono gratuiti, secondo la logica di servizio tipica dell’Associazione, e possono contare su strumenti e metodologie sempre accessibili, semplici e potenti.