Sanremo: ordinanza per il possibile post Italia-Inghilterra, rinforzo degli agenti e divieto di vendita di bottiglie

Anche il Sindaco di Sanremo emanerà un’ordinanza specifica per la serata di domenica, quando ci si augura che l’Italia intera festeggerà la vittoria della nazionale all’Europeo contro l’Inghilterra.

Un’ordinanza meno restrittiva di quella prevista a Imperia, dove il Comune chiuderà all’accesso dei tifosi la piazza principale di Oneglia, piazza Dante. A Sanremo l’ordinanza, oltre all’ormai classico stop all’acqua nelle fontane (accade dal lontano 1982 quando, al termine di Italia-Brasile i tifosi si tuffarono nello Zampillo) verrà vietata la vendita delle bibite da asporto nel vetro.

Verrà comunque predisposto un massiccio servizio d’ordine in sinergia tra la Municipale e le forze dell’ordine, in collaborazione con la Questura in tutte le zone d’accesso al centro. Grande attenzione, ovviamente, a quelle zone dove nelle serate di festa si sono concentrati i tifosi: piazza Colombo, via Roma, l’area della ‘movida’ e il porto.