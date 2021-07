Perinaldo: sabato 17 Liber Theatrum porta in scena lo spettacolo "Coviddi tuttu l'annu"

Sabato 17 Luglio, alle 21.30, in Piazza San Nicolò a Perinaldo sarà messo in scena lo spettacolo "Coviddi tuttu l'annu". Il ritorno di Liber Theatrum dopo un anno di astinenza per il Covid. Questo primo spettacolo sarà replicato il 4 Settembre ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia.



Uno spettacolo corale con quasi venti interpreti in scena per una serata che non lascerà certo indifferenti. La regia come di consueto è di Diego Marangon, service luci e audio a cura di Stefano Hutter. "Coviddi tuttu l'annu è l'originale e sorprendente titolo del nuovissimo spettacolo dedicato proprio al particolare momento storico che tutti noi stiamo vivendo, anche per cercare di smitizzare, almeno in parte, la pandemia che ci ha colpiti. - spiega il registra Diego Marangon - Aldilà dell'argomento scelto, certo anche drammatico nelle sue reali e recenti vicende, si tratta di un lavoro teatrale divertente e dissacrante, il primo di una trilogia 'in divenire' che verrà completata e portata sul palco con altre due ulteriori produzioni in autunno, avente per oggetto la situazione sociale e sanitaria in cui anche l'Italia si trova da più di un anno a questa parte".



"Una serata scoppiettante per uno spettacolo a tratti dissacrante e che non fa sconti a nessuno, per alcuni versi quasi provocatorio, invitando in realtà a riflettere e informarsi meglio su tutta quanto sta accadendo intorno a noi. - aggiunge il regista - Sottolineando incongruenze e contraddizioni, innanzitutto a livello sanitario e governativo, ma evidenziando anche quei comportamenti assurdi, quasi incomprensibili, dei cittadini, certo stanchi e sfiduciati per la situazione in essere".



"Liber theatrum sarà protagonista anche Giovedì 12 Agosto ore 21.30, nell'ambito di "HanburycheSPETTACOLO! '21" con il gruppo 'Baci & Abbracci' a ricreare, come in passato, atmosfere indimenticabili e coinvolgenti, con un appuntamento teatrale, in realtà uno spettacolo-reading di parole e musica dedicato ai libri del cuore. “E quindi uscimmo a rivedere le stelle” il titolo con l'accompagnamento musicale di Angelica Murante al piano e Giulio Cozzari al violoncello" - ricorda Marangon per Liber Theatrum.



"Altri appuntamenti e spettacoli del gruppo 'Original' sono invece previsti per Lunedì' 23 Agosto all'Auditorium di Ospedaletti per uno spettacolo di tutt'altro genere: "I piccoli piaceri della vita" titolo evocativo a creare un'atmosfera ovattata e soffusa, dedicata alla malinconia delle cose minimaliste, molte purtroppo andate perdute e di cui, soprattutto in questi mesi di pandemia, abbiamo tanto sentito la mancanza e la nostalgia".



"Nel tardo pomeriggio di Domenica 19 Settembre a Vallebona, infine, a riprendere la bella tradizione del saluto all'Equinozio d'Autunno, per dire arrivederci all'Estate che ci lascerà e benvenuto all'Autunno in arrivo, una versione particolare di teatro diffuso con "Vittime o carnefici". Uno spettacolo che, tra il serio e il faceto, indagherà su tutte quelle frustrazioni personali che ognuno di noi si porta dentro nella vita quotidiana, pronte a esplodere nel momento più inaspettato. Risate, ma anche sorrisi amari, per uno spettacolo che è lo specchio della società attuale, pronta a riversare sugli altri anche le proprie responsabilità. Tutti spettacoli differenti per altrettante situazioni teatrali diverse, a conferma del gran lavoro che in quest'ultimo anno, nonostante le difficoltà logistiche, è stato portato avanti dal gruppo ventimigliese" - conclude Diego Marangon.