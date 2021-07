Ad Andora per ‘Armonie in Santa Matilde’ stasera l'OpenOrchestra ‘sfida’ la nazionale

Dopo il debutto con il coro 'ConClaudia', che ha meritato gli applausi convinti del numeroso e attento pubblico, la rassegnamusicale organizzata dall’Associazione musicaleNardini in collaborazione con il Comune di Andora e i Canonici Regolari Lateranensi, propone un nuovo appuntamento nella suggestiva cornice della Chiesa Vergine dell'Accoglienza, Parrocchia Santa Matilde.

L’appuntamento coincide con la prima semifinale dei Campionati Europei, che potrebbe vedere impegnata la Nazionale italiana, ma l’esperienza insegna che spesso gli eventi musicali non temono la concorrenza del calcio: non sono così rare le persone che preferiscono passare una serata 'alternativa' in compagnia della buona musica e, siamo sicuri, non deluderemo le loro aspettative.

Questa sera protagonista sarà l'OpenOrchestra. Fondata a Imperia nel 2011e diretta dal M° Marco Reghezza, vuole essere un momento di condivisione e occasione di crescita per tutti gli elementi dell’ensemble, composto da una trentina di musicisti di ogni età: giovani e meno giovani che suonano fianco a fianco in un affiatato amalgama. Peculiarità del gruppo, che ne ha in qualche modo suggerito il nome, è la possibilità per ciascun componente di rivestire non solo la figura dell’esecutore: sotto la guida del M° Reghezza, tutti hanno l’opportunità di cimentarsi nella composizione, la trascrizione dei brani e la conduzione dell'orchestra stessa.

Oltre al M° Reghezza che ne è anche il direttore artistico, la preparazione dell’orchestra è affidata ai Maestri Salvatore Burgio per i violini e Antonella Bini per i flauti.

Nel corso della serata si potranno ascoltare compositori classici, come Brahms, Mussorskij o Massenet, ma anche autori come Joplin, Mancini o Morricone. L’Opening act è affidato a Martina Scatti, la direzione del primo brano in programma di A. Piazzolla, a Marika Mela. Come sempre il concerto si chiuderà con l’esecuzione dell’Inno alla gioia di L. Van Beethoven.