Ventimiglia: il Comune installa le recinzioni per le aiuole a protezione del verde (Foto)

Il Comune di Ventimiglia ha predisposto una serie di lavori per l'installazione delle bordature per le aiuole del centro cittadino per rendere maggiormente graziosi gli spazi riservati al verde urbano delimitandone il perimetro separando nettamente i bordi dalle superfici in cemento di strade o marciapiedi.

L'inserimento della piccola recinzione va anche a protezione dai padroni di cani, i troppi furbetti che adoperano alcune porzioni urbane come toilette per gli innocenti amici a quattro zampe, oltre che, probabilmente, per coloro che inquinano credendole un cestino dei rifiuti.

Piccole opere di cura e manutenzione che nel complesso, sommate, rendono un grande servizio alla comunità.