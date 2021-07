San Bartolomeo al Mare: torna il BartoloBus, capienza massima dell'80%, Salerno: "Servizio molto utile sia ai residenti che ai turisti"

Come preannunciato nei giorni scorsi, torna il BartoloBus, dopo lo stop dello scorso anno causato dalle restrizioni dovute alla pandemia. Il servizio è come sempre gratuito e momentaneamente la capienza massima sarà dell'80%. Il servizio sarà in vigore fino al 5 settembre e prevede 13 corse giornaliere (sotto l'orario scaricabile).



"Siamo molto contenti di aver ripristinato il BartoloBus - spiega Davide Salerno, Assessore al Commercio del Comune di San Bartolomeo al Mare - molto utile sia ai residenti che ai turisti, anche per diminuire la pressione delle auto in prossimità del lungomare".