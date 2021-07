Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà. Sua la conduzione del 51° Festival di Sanremo

“Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Sergio Iapino ha usato queste poche parole per annunciare al mondo la morte di Raffaella Carrà, donna simbolo dello spettacolo televisivo italiano.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, per tutti Raffaella Carrà, aveva 78 anni e da tempo lottava contro un grave male. La sua è stata una lunga vita dedicata allo show e alla musica che, inevitabilmente, si è incrociato con la città di Sanremo.

La sua prima esperienza risale al 1983 quando arrivò all'Ariston in qualità di superospite. Nel 1997 rifiutò la conduzione con Piero Chiambretti, lasciando spazio a Mike Bongiorno. Ma quattro anni dopo prese lei le redini per la 51ª edizione affiancata da Piero Chiambretti, Enrico Papi, Megane Gale e Massimo Ceccherini.

La sua ultima apparizione sanremese risale al 2014 quando fu all'Ariston con un medley dei suoi più grandi successi.