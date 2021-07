Dalla costa all'entroterra domani in provincia di Imperia scatta la campagna referendaria della Lega sulla giustizia

Domani, sabato 3 luglio, in Provincia di Imperia, partirà il primo weekend di raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia che la Lega ha deciso di promuovere insieme al Partito Radicale. Sei i quesiti che si chiede di sottoporre al giudizio dei cittadini italiani, e precisamente:



- responsabilità dei magistrati;

- separazione delle carriere;

- carcerazione preventiva;

- abrogazione della legge Severino;

- riforma del Csm;

- diritto di voto per avvocati e professori nei consigli giudiziari sulla valutazione professionale dei magistrati.



Una campagna referendaria, come spiegato dal leader della Lega, Matteo Salvini, che intende essere "...di aiuto e stimolo a Governo e Parlamento", e che si propone di "...modernizzare il sistema giudiziario, e di dare al Paese una giustizia più giusta".



Di seguito i luoghi e gli orari dei gazebo:

Sabato 3 luglio



- Diano Marina - via Genova/Via Genala, dalle ore 16 alle ore 19

- Imperia - Piazza San Giovanni dalle ore 8.30 alle ore 12.30

- Pontedassio - Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 8.30 alle ore 12.30

- Pieve di Teco - Corso Ponzoni dalle ore 8.30 alle ore 12.30

- Triora - Via Roma, inizio portici, dalle ore 10 alle ore 17

- Santo Stefano al Mare - Piazza Scovazzi, dalle ore 10 alle ore 12

- Castellaro - Sala Comunale, dalle ore 16 alle ore 18

- Sanremo - Via Escoffier, dalle ore 9 alle ore 13

- Bordighera - Via Vittorio Emanuele, davanti al Palazzo del parco, dalle ore 9 alle ore 12

- Camporosso - Via Braie 297 (Area Parcheggio Mercato Local) dalle ore 9 alle ore 13

- Vallecrosia - angolo via Roma, solettone nord dalle ore 10 alle ore 12

- Ventimiglia - Via Della Repubblica dalle ore 9 alle ore 12 30 e dalle 15 alle 17.30



Domenica 4 luglio



- Diano Marina - Via Genova/Via Genala dalle ore 10 alle ore 13

- Arma di Taggia - Via F. Magellano, fronte Villa Boselli dalle ore 10 alle ore 12

- Triora - Via Roma, inizio portici, dalle ore 10 alle ore 17.



“Finalmente ci siamo! Inizia la raccolta firme per sei quesiti referendari per una giustizia più giusta, equa, efficiente. In provincia di Imperia si potrà firmare in ogni comune e presso i banchetti della Lega. Da domani saranno allestite 15 postazioni in tutta la provincia. È un record! In qualità di responsabile provinciale della Lega - afferma l’On. Flavio Di Muro - sono molto soddisfatto e ringrazio i nostri militanti per il loro impegno. Ora tocca a ognuno di voi”. La campagna referendaria andrà avanti anche nei prossimi weekend, sino al 30 settembre.