Sanremo: confermata l'ordinanza per i luoghi della movida, non si potrà bere in piedi

Dopo il maxi controllo interforze di venerdì scorso nel cuore della movida di Sanremo, con le forze dell’ordine impegnate a ricordare i provvedimenti attivi per la sicurezza anti Covid.

E’ stata emanata una nuova ordinanza che prevede, nei luoghi della movida come piazza Bresca e piazza Sardi, il divieto di bere in piedi e il corretto uso di mascherine oltre al rispetto del distanziamento tra le persone. Ordinanza che è stata emanata anche dopo il ‘via libera’ all’aperto a meno che non ci si trovi in situazioni di assembramento.

In queste settimane il sindaco Alberto Biancheri ha dimostrato attenzione sul problema dei possibili assembramenti soprattutto nei luoghi della movida. Quindi, da stasera distanziamento di almeno un metro, mascherina e soprattutto divieto di consumo delle bevande alcoliche e analcoliche e alimenti su aree pubbliche, ad eccezione del clienti seduti nei locali.

Il problema appare chiaro, da lunedì c'è il rischio che la gente inizi a non avere più con sé la mascherina, nonostante rimanga obbligatoria in alcuni contesti, anche all'aperto oltre che nei luoghi chiusi.