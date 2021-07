Nel weekend a Imperia e Taggia ci si potrà vaccinare contro il Covid senza prenotazione

Nel fine settimana del 3 e 4 luglio, dalle 8 alle 18, i cittadini residenti in provincia di Imperia non ancora vaccinati e non ancora prenotati, potranno ricevere la prima dose di vaccino. Infatti, anche ASL 1 aderisce all'open day con Pfizer organizzato da Regione Liguria.

Ci si potrà presentare senza appuntamento presso il Palasalute di Imperia e la stazione ferroviaria di Taggia – Hub vaccinale. Il richiamo sarà eseguito dopo 21 giorni e non 42, in modo che, chi aderirà a questa chiamata, potrà completare il ciclo vaccinale entro luglio.



"E' bene sottolineare che l'open day si rivolge alla popolazione non vaccinata: pertanto possono presentarsi senza prenotazione coloro che non hanno altro appuntamento e solo per la prima dose. In merito alla presunta anticipazione del richiamo, non è possibile al momento anticipare la seconda dose già fissata, anche a 42 giorni, per non stravolgere la programmazione già acquisita. Eventuali eccezioni saranno valutate caso per caso" - sottolineano dall'azienda sanitaria.