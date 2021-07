Passaggio delle cariche al Lions Club Imperia La Torre: Nadia Pollarolo succede a Piero Puppo

Passaggio delle cariche al Lions Club Imperia La Torre. Al Presidente uscente Piero Puppo è subentrata la nuova Presidente, Nadia Pollarolo. E’ la prima volta che il club è presieduto da una donna. Donne anche Segretario del Club e Cerimoniere. La cerimonia si è svolta al Poggio dei Gorleri, alla presenza del Governatore Xenia Seno e del past Governatore Ildebrando Gambarelli.

Nel suo commosso intervento di commiato Piero Puppo ha ricordato i numerosi service portati a termine nel corso degli ultimi due anni sociali caratterizzati dai problemi della pandemia. Nonostante tutto, gli interventi di sostegno ai bisognosi sono stati numerosi: il Club ha aiutato alcune associazioni di volontariato ed ha fornito - come ogni anno - il suo contributo alla “Banca degli occhi” ed al servizio di addestramento dei cani guida per non vedenti. Inoltre è stata assicurata la partecipazione ai più importanti service internazionali, a partire da quelli relativi alle vaccinazioni, alla cura di gravi malattie che affliggono il Terzo Mondo e al contributo per migliorare la vita delle popolazioni in difficoltà.

Quel che è mancato, come in tutte le associazioni, è stata la possibilità delle riunioni in presenza, cui si è rimediato con assemblee on line. Il che non ha comunque impedito di portare avanti le attività che da sempre caratterizzano il lionismo.

La neo Presidente Pollarolo ha chiamato a raccolta l’intero Club per rilanciarne l’attività nel prossimo anno attraverso il coinvolgimento di tutti i soci. Si è poi provveduto all’insediamento delle nuove cariche. Piero Puppo ha spillato il distintivo alla nuova Presidente che ha chiamato a raccolta il Comitato Direttivo che la affiancherà nell’ anno sociale 2021/2022. Ne fanno parte, oltre a Nadia Pollarolo e Piero Puppo, il 1° Vice Presidente Fabio Garibbo, il 2° Vice Presidente Eros Giromini. Segretario è Emiliana Di Martino, Tesoriere Maurizio Bertolino, Censore Gian Luigi Petrini, Cerimoniere Roberta Bensa. Consiglieri sono Stefano Gobbi, Marco Franchi, Andrea Landolfi e Riccardo Riva. Presidente del Comitato Soci, Lorenzo Pino.