Covid e adolescenti, Gianfranco Trapani a ‘2 ciapetti con Federico’: “Il vaccino è utile, ma per il futuro insegniamo ai giovani a rispettare l’ambiente”

Il pediatra Gianfranco Trapani, ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, interviene sul tema della vaccinazione anti Covid19 per gli adolescenti. Durante l’intervista si è parlato dei rischi del Covid, delle conseguenze che ha avuto sui giovani e di una particolare consapevolezza da assumere per evitare il propagarsi di simili virus in futuro.

“E’ utile vaccinare gli adolescenti, dai 12 ai 16 anni, anche per migliorare l'impatto che ci sarà questo autunno con l’ingresso nelle scuole – ha detto – Però è anche molto importante insegnargli un rispetto dell’ambiente. Non si tratta di ecologismo, ma di tutela della salute. E’ infatti dimostrato che questi virus si propagano con più facilità in un mondo inquinato. Noi siamo un tutt’uno con la Terra, quindi dobbiamo imparare a convivere con l’ecosistema oppure il mondo ci rigetterà. I virus e batteri si adattano, noi invece siamo la parte fragile. Il regno animale si ritiene superiore a quello vegetale, ma non è così. Pensate a cosa succede se spezziamo un ramo ad un albero e poi pensate a cosa succede se tagliate un braccio ad uomo”.

Guarda l'intervista integrale:

