Ventimiglia: non arrivano le bollette di Rivieracqua alla Rsa 'Chiappori', richieste vengono pagate e poi arriva il sollecito

Guerra di carte bollate ed una preoccupazione anche per altri eventuali casi simili, da parte della direttrice. Accade a Ventimiglia, precisamente alla casa di riposo ‘Chiappori’ di Latte dove, con il cambio della fatturazione da Aiga a Rivieracqua, è esploso un caso che ha rischiato di far rimanere senza il prezioso liquido la Rsa, che ospita 65 anziani non autosufficienti.

Del caso si è occupata la Direttrice della casa di riposo, Federica Cozza che, dopo essersi accorta che non arrivavano più le bollette (che in precedenza venivano pagate con la domiciliazione bancaria), si è attivata verso Rivieracqua chiedendo spiegazioni. Poco dopo, eravamo verso le fine di maggio, vengono inviate il 1° giugno otto bollette (riferite a 4 contatori) degli ultimi due mesi e, il 3 giugno viene fatto il bonifico bancario con il pagamento.

“Ogni due mesi faccio le verifiche dei conti correnti – ci ha detto Federica Cozza - mentre a metà maggio ho notato che non arrivavano. Ho risolto con il bonifico ma, il fatto più grave è che il 23 giugno ci è stata inviata una Pec, con scritto che era ancora in sospeso una delle fatture (che invece era stata pagata) e che l’azienda avrebbe staccato il servizio se non fosse stata regolarmente pagata”.

“Come si può – prosegue Federica Cozza - pensare di sospendere il servizio in una casa di riposo anche se non pagata e che comunque era stata saldata il 3. Visto il disservizio che abbiamo vissuto, mi auguro che lo stesso trattamento non venga fatto ad altri clienti, soprattutto con gli anziani che, magari impauriti la pagano per la seconda volta. Ne ho parlato con la dirigenza di Rivieracqua e spero che situazioni di questo genere non avvengano più”.