Sanremo: la legna spiaggiata a ottobre è diventata mobili e pellet salvando 435 alberi

È giunta al termine la seconda vita delle 190 tonnellate di alberi spiaggiati a Sanremo durante la tempesta 'Alex' di inizio ottobre.

Nelle ultime ore il Comune di Sanremo e l'assessore Lucia Artusi hanno ricevuto il riconoscimento della ditta 'Saviola', incaricata del trasporto, per il riciclo del legname recuperato in città nelle scorse settimane.

In totale, come detto, sono state portate via 190 tonnellate di legna che sono diventati mobili e pellet, risparmiando così la vita a 435 alberi. Notevole anche il risparmio di Co2: 218 tonnellate.

Una nuova dimostrazione di come, con le giuste idee, si possa trarre qualcosa di positivo anche da un evento fortemente negativo e che, per alcuni mesi, aveva destato più di qualche preoccupazione per il destino delle spiagge in vista dell'estate 2021.

La legna 'sanremese' entrerà, quindi, anche in molte case sotto forma di mobili costruiti con materiali riciclati.