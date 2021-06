L'orto sulle terrazze: i consigli di Marco Damele per un piccolo orto domestico sul balcone di casa o in giardino

“L’orto non è più un privilegio di chi possiede una casa in campagna con un po’ di terreno: uno se lo può fare anche sul balcone e l'utilizzo delle erbe selvatiche e della cipolla egiziana si presta a meraviglia per chi per passione e desiderio di ‘sporcarsi le mani’ ha deciso di coltivarla direttamente in casa".

Interviene così l'agricoltore-scrittore di Camporosso, Marco Damele, che prosegue: "Negli ultimi anni è notevolmente aumentato il numero di appassionati del verde, un piacere seguito sia da giovani, sia da anziani, una passione che diventa anche necessità e risparmio oltre che un momento di svago e cultura dopo una giornata trascorsa al lavoro. Agricoltura fai da te adatta a tutti, semplice, sicura ed economica. Ogni pianta si può prestare alla coltivazione sul terrazzo; dalle aromatiche, utili e complici di sapore per i nostri piatti, alle verdure, ai fiori, alla frutta, alle erbe selvatiche , una pianta su tutte l'ortica, ricca di ferro e vitamine utilizzata da sempre per la preparazione di torte e frittate. In questi ultimi anni assistiamo ad una richiesta nazionale per i bulbi di cipolla coltivati in Liguria per poter avere una pianta piacevole al gusto, resistente e facile da coltivare e bella dal punto di visto estetico. La cipolla egiziana ligure forse più di tutte riesce ad adattarsi perfettamente alle nostre esigenze anche per chi ha un piccolo spazio e poco tempo da dedicarle. L’importante come per qualsiasi coltivazione che vogliamo intraprendere è conoscere la pianta. Solo attraverso la conoscenza possiamo scoprire le condizioni ottimali di crescita, di raccolta e di produzione. Come si presenta quindi la cipolla egiziana ligure? E’ una pianta erbacea perenne, con bulbo globoso formato da tante tuniche concentriche, carnose, ricoperto da tuniche esterne, membranose di color rosa-rossiccio. Le foglie sono fistolose, lunghe, quasi cilindriche; il fusto che è definito anche multilivello può raggiungere altezze fino a 180 cm, coriaceo e rigonfio nella sua parte basale, e termina in un agglomerato di propaguli vegetativi (bulbilli) talvolta ricoperte da infiorescenza a ombrello di fiori piccoli bianco-verdognoli".