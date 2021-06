Dal Principato di Monaco: decisione del Governo, quest'estate le spiagge di Montecarlo saranno 'tobacco free'

Il Governo del Principato ha deciso di rendere ‘non fumatori’ le spiagge di Montecarlo nel periodo estivo, già da sabato prossimo e fino a giovedì 30 settembre compreso.

Concretamente, da quest'anno, la spiaggia del Larvotto, che presto aprirà al pubblico così come la spiaggia solarium situata sulla banchina Casiraghi, saranno non fumatori. La decisione vale sia per sigarette e sigari ma anche per le sigarette elettroniche. Tuttavia, alcune aree delimitate dalla segnaletica, saranno riservate ai fumatori. Sarà invece ancora consentito fumare sulle terrazze di ristoranti e bar.

La cosiddetta ‘spiaggia dei pescatori’ (accessibile da avenue de la quarantaine) sarà esclusivamente non fumatori viste le sue ridotte dimensioni. Con questa azione, il Governo del Principato desidera quindi proteggere tutti dai rischi associati al fumo passivo e garantire l'equilibrio del suo ambiente naturale e del suo ambiente.