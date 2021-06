Bordighera: sabato prossimo alla Farmacia Internazionale 'Dona un prodotto' con l'associazione Bethel

Continua la campagna ‘Dona un prodotto’ della associazione ‘Bethel’. Sabato, dalle 9 alle 19 sarà presente sul territorio alla Farmacia Internazionale di Bordighera.

“Saremo presenti – confermano la Presidente Sara Bonaccorso ed i responsabili Enrico Amalberti e Luigi Amodei – grazie al Dottor Tacchi, per continuare la nostra opera. Indichiamo come preferenza i prodotti di prima necessità per l’infanzia (omogeneizzati, latte in polvere e pannolini) per supportare le famiglie con i bambini piccoli e neonati”.