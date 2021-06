Ventimiglia: pratica Coop, interviene Forza Italia con Bistolfi "Decideremo solo dopo una riunione di partito"

“Non siamo contro a prescindere ma entreremo nel merito solo ed esclusivamente in una riunione dedicata, dopo aver parlato con i vertici regionali e nazionali”.

Sono le parole del vice coordinatore regionale di Forza Italia, Filippo Bistolfi, che tende a ridimensionare eventuali spaccature tra il partito degli ‘azzurri’ di Ventimiglia e l’Amministrazione Scullino, sul caso della pratica relativa alla Coop di via Tacito.

“Nei giorni scorsi – ha detto Bistolfi – sono state fatti analisi politiche della situazione all’interno della maggioranza ma, sulla pratica della Coop, Forza Italia non ha ancora assunto nessun tipo di posizione ufficiale. Stiamo affrontando la questione tra noi e, solo dopo aver interpellato i vertici regionali e nazionali su un argomento che rimane molto politico, ci confronteremo a Ventimiglia per decidere”.

“Non siamo contro a prescindere ed entreremo nel merito in una riunione dedicata – prosegue Bistolfi, ma tutte le fughe in avanti con le indiscrezioni trapelate sono totalmente prive di fondamento. Certo, rileviamo che la Lega è contraria alla pratica che ricordiamo è stata instradata dall’Amministrazione Ioculano e portata avanti dall’attuale esecutivo. Posso confermare che l’attuale coordinatore cittadino, Ventrella, non ha assunto posizione ufficiale. Se ne parlerà tra due consigli comunali e, quindi, abbiamo tempo per trovare una posizione”.