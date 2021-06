Il cordoglio di Massimiliano Iacobucci per la scomparsa di Gabriele Boscetto “Una fraterna amicizia ci legherà per sempre”

Nel giorno dell'omaggio a Gabriele Boscetto con la camera ardente in Comune a Sanremo, anche Massimiliano Iacobucci esprime il proprio cordoglio.

“Ciao grande Gabry, amico, fratello, maestro, complice di mille imprese - scrive Iacobucci - da te ho appreso moltissimo e moltissimo di te mi resterà per sempre scolpito nell’anima. Oggi ci siamo scambiati l’ultima cravatta, il nostro rito ideato per festeggiare ogni anno l’affetto, la stima, la lealtà, la fraterna amicizia che ci ha legato per anni e che ci legherà per sempre, perché io non ti dimenticherò mai. Grazie di tutto Gabry. Un grande abbraccio alla Rosalba Nasi e Rinaldo Boscetto”.