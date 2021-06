Con l'associazione 'Imperia Musicale' torna il 'Palco Aperto': nel capoluogo spazio ai nuovi talenti

L’Associazione Culturale Imperia Musicale, al lavoro sulla sesta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, torna ad offrire spazio ai nuovi talenti della provincia ma non solo.

Ritorna, infatti, il Palco Aperto, format già collaudato negli anni scorsi e che ha permesso di scoprire e valorizzare numerosi artisti locali e non (dai Seawards a Frey fino a Healness, Varry e molti altri). La prima data del Palco Aperto, una sorta di "open mic" aperto a chi voglia presentare il proprio progetto musicale, è prevista per sabato 10 luglio al Bar 11 di piazza De Amicis, dalle 19:30.

Per esibirsi è necessario prenotare la propria esibizione cliccando QUI. Ogni artista avrà a disposizione un massimo di 3 brani a scelta (preferibilmente non cover) entro un tempo limite di 15 minuti. Le esibizioni non sono jam session nè improvvisazioni. L’ordine di esibizione sarà stabilito sul momento. Sarà possibile esibirsi anche senza iscrizione se vi sarà spazio e tempo a disposizione.