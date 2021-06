Ventimiglia: opere di manutenzione in vista dell'inaugurazione del porto. Scullino: “Bellissimo lavoro” (Foto)

“Bellissimo lavoro”, dice entusiasta il sindaco Gaetano Scullino in merito ai lavori che si stanno svolgendo in vista dell'inaugurazione del porto.

Da giorni i preparativi, che comportano la manutenzione, pulizia e riorganizzazione urbana, così come del verde cittadino, procedono a tambur battente al fine di predisporre al meglio l'aspetto del comune per l'occasione.

Le immagini confermano gli ottimi risultati dell'operato dei collaboratori di un'amministrazione sempre attenta all'estetica cittadina.