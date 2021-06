Ospedaletti: lavori in spiaggia per aumentare gli spazi per le associazioni marinare (Foto)

Sono in corso di svolgimento i lavori necessari per ingrandire gli spazi che il Comune metterà a disposizione delle quattro associazioni marinare di Ospedaletti nel tratto di litorale noto come 'ex Colonie' a ponente del paese, a ridosso del capolinea della Pista Ciclopedonale.

Anmi, Gente di Mare, Mare Nostrum e Circolo Velico saranno incaricati di gestire il porto a secco e i due alaggi per l'entrata e l'uscita delle barche. Quando tutte le imbarcazioni saranno sistemate nei loro spazi, resterà a disposizione dei bagnanti un tratto di spiaggia libera ancora più ampio dell'attuale.

I lavori prevedono anche una nuova viabilità per agevolare gli accessi autorizzati al porto a secco.