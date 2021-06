Lunedì del Movimento Civico a Bordighera: sarà ospite il Dott. Silvio Falco, Direttore Generale dell’Asl 1

Lunedì prossimo alle 18, al Cinema Zeni i ‘Lunedi del Movimento Civico’ ospiteranno il Dottor Silvio Falco, dal 1º gennaio 2021 Direttore Generale dell’Asl 1, per un incontro dal titolo ‘Possibili scenari per la Sanità nella nostra azienda sanitaria anche alla luce del PNRR post-pandemia'.

Da tempo i ‘Lunedì’ avevano previsto un invito al Dottor Falco per una conversazione sulle novità e prospettive della sanità nel nostro comprensorio dopo il periodo Covid, anche in vista delle riforme e investimenti descritti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In queste ultime settimane ci sono stati sviluppi sul futuro dell’Ospedale Saint Charles, che la Regione sembra voler ritornare ad un ruolo nella sanita’ pubblica, revocando i piani di privatizzazione. Ci sono dunque molteplici aspetti su cui sarà interessante e utile ascoltare il Dott. Falco.

Dal canto suo, il Dott. Falco è desideroso di ricevere input dalla cittadinanza, e dagli operatori sanitari e amministratori che operano sul territorio. Saranno rispettate le norme per la fruibilità dei cinematografi, obbligatoria la mascherina.