Imperia: aggressione di infermieri e Oss all'Spdc dell'ospedale, la solidarietà di Francesco Alberti

Anche il presidente dell’Ordine dei Medici della nostra provincia, Francesco Alberti, ha espresso la propria solidarietà agli infermieri e agli Oss, per quanto avvenuto nel reparto di Spdc (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura) all’interno della “Palazzina B” dell'ospedale di Imperia.

E' stato infatti necessario l'intervento delle forze dell'ordine per fermare alcuni pazienti che hanno aggredito il personale sanitario. Stando a quanto ricostruito dalla Asl, tutto si è consumato durante il cambio turno degli infermieri, quando un paziente psichiatrico ha iniziato a dare in escandescenza, fomentato da un altro paziente che alcuni giorni fa aveva minacciato il suicidio. Come se non bastasse, un terzo paziente, approfittando della situazione, ha allagato il reparto con un idrante e sfondato un vetro a colpi di sediate.

Il bilancio finale è di 6 infermieri e 2 Oss che hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso e un medico che ha riportato ferite lievi.