Arma di Taggia: troppi abbandoni di gatti, le volontarie sono allo stremo. Sabato raccolta di cibo

Sabato prossimo, per tutto il giorno, al 'Petstore Conad' di Arma di Taggia, all’interno del centro commerciale l’Eclerc Conad, si svolgerà in collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo, una raccolta cibo per i gatti randagi ed abbandonati di Arma di Taggia e per i cuccioli della Lega del Gattino.

"Siamo allo stremo delle nostre forze fisiche ed economiche quest’anno (facciamo tutto con i nostri stipendi) - ci dicono le volontarie - e, purtroppo il randagismo è aumentato. Le sterilizzazioni quest’anno sono state insufficienti e sicuramente anche la crisi economica data dal Covid ha reso le persone non in grado di affrontare la spesa delle sterilizzazioni".