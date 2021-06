Sanremo: due clubs Lions cittadini in aiuto alla ristrutturazione della nuova sede dell’Anfass

Ieri, 21 giugno, una delegazione dei due clubs Lions cittadini, l'Host ed il Matutia, ha fatto visita all'Istituto Borea che ospita i ragazzi disabili dell'Anfass. Ci ha accolto la presidente Marisa Ormea con tutti i ragazzi che con piacere si sono presentati individualmente dicendo i loro nomi.

Roberto Pecchinino e Gianni Ostanel, molto sensibili ai problemi di questa comunità, hanno offerto a nome dei loro soci un aiuto per la ristrutturazione di casa Santa Marta. "I lavori proseguono alacremente, presto saranno ultimati ed i ragazzi prenderanno possesso dei locali che li accoglieranno per essere inseriti in percorsi di autonomia e vivere quotidianamente in gruppo in ambienti dove sviluppare legami familiari e di amicizia" ci dice la signora Ormea.

L'obiettivo del Progetto ‘dopo di Noi’, questo è il suo nome, è nato dalla collaborazione della regione Liguria con l'Anfass di Sanremo e si prefigge di favorire una vita indipendente evitando l'istituzionalizzazione dei soggetti con qualche disabilità.

All'incontro hanno partecipato i due presidenti Lions, Pecchinino e Ostanel, il segretario dell'Host Enzo Benza, due officer del Matutia MGrazia Tacchi e MLBallestra che sono legate anche da vincoli di lunga amicizia con la signora Ormea, la Signora Anna Freducci coordinatrice che ha manifestato la sua soddisfazione sperando di inaugurare presto quella che sarà la nuova sede dell’Anfass, il regista Riccardo Gerlando che opera sul territorio e che ci ha proiettato un bel video che illustra i lavori in corso e che saranno al più presto terminati.

"Qui si respira aria di famiglia", dice commossa le presidente Marisa Ormea che tanto si è prodigata per attuare questo progetto superando difficoltà di ogni genere. “Questa preziosa opera è frutto anche di solidarietà e di aiuto da parte di privati e associazioni ed io come presidente sento il dovere di ringraziare tutti con sentimenti di profonda riconoscenza".

I due club Lions hanno assicurato anche per il futuro aiuti che coinvolgono questa realtà che nonostante le problematiche del Covid è riuscita a portare avanti questo meraviglioso progetto di cui la città di Sanremo ne va fiera.