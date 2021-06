Scomparsa di Gabriele Boscetto: il ricordo del sindaco Giuffra "Mi mostrava sempre l'affresco di Sanremo trionfante..."

"Avrei voluto ricordarlo con un’immagine del grande affresco con la raffigurazione di Sanremo Trionfante, realizzato dall’artista toscano Galileo Chini".

Giorgio Giuffra, il sindaco di Riva Ligure, ha espresso grande cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Gabriele Boscetto. Così il primo cittadino ha ripensato ai momenti condivisi con l''ex senatore e presidente della provincia, morto nella notte a 77 anni.



"Ogniqualvolta che ci trovavamo insieme al 'Teatro Cinema Centrale' per una manifestazione elettorale, infatti, non perdeva l’occasione di farmelo ammirare. - ricorda Giuffra - Ho sempre creduto fosse il suo modo per dimostrare l’amore verso il nostro territorio e le sue tante peculiarità spesso meno note. Addio a Gabriele Boscetto, brillante avvocato, uomo di cultura e delle istituzioni. Un abbraccio ai suoi cari in questo triste momento".