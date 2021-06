Handarpermare: con l'estate via al primo corso di avvicinamento alla vela i non vedenti

Il 2020 è stato l’anno più inconsueto e terribile che si possa ricordare. Per chi è abituato a vivere il mare e prenderlo spesso come esempio e maestro da rispettare, può paragonare la pandemia a quelle improvvise e violente tempeste che, nonostante i bollettini, a volte sorprendono i marinai con le loro imbarcazioni e ne mettono a dura prova il coraggio e la determinazione.

Sono proprio queste le situazioni dove tutti i membri dell’equipaggio si uniscono, si danno forza l’un l’altro e, prese le opportune decisioni, si mettono alla cappa e al sicuro sottocoperta e aspettano che la buriana sia passata. Con il lockdown è stato così. Praticamente tutto il mondo si è fermato e anche le attività dell’Associazione handarpermare sono state sospese.

Ma non siamo stati in ozio, abbiamo tirato a lucido le imbarcazioni e abbiamo installato il sollevatore elettrico per persone in carrozzina che è diventato realtà grazie al sostegno di tutti i nostri amici che hanno creduto nel progetto 'A Ruote libere nel vento'. Ora il tempo sta volgendo al bello, il mare si spiana. È ora di riaprire i boccaporti, mettere la testa fuori e ricominciare a vivere; i nostri amici ci aspettano e noi non vediamo l’ora di riprendere il largo! E’ iniziato il primo corso di avvicinamento alla vela per persone non vedenti usando i 2 meteor di cui disponiamo e, riprendono le uscite con “Estrella del Mar II” e “Fidelia”.

L’attività di handarpermare è possibile grazie al sostegno generoso di privati e Associazioni, come ad esempio il Rotary, che realizzano progetti di uscite in barca a vela per disabili, giornaliere o minicrociere, e grazie ai volontari che offrono il loro tempo.

La stagione 2021 si apre proprio con il 'Rotary Campus', un programma dei Distretti 2031 e 2032 del Rotary International che ha lo scopo di offrire una vacanza a persone diversamente abili facendo vivere loro esperienze entusiasmanti e donando sollievo alle famiglie. La pandemia ha impedito l’ospitalità in una struttura per un periodo prolungato ma sono state ideate delle attività giornaliere come camminate in montagna e gite.

Giuseppe Musso Governatore del Distretto 2032, che per la metà del territorio di competenza si affaccia sul mare, ha fortemente voluto che il Rotary Campus offrisse uscite giornaliere in barca a vela. Da questa idea è nato il progetto che inizia oggi da Imperia sede nell’anno 2020-21 del Distretto 2032 e sede di handarpermare con l’uscita di ragazzi e accompagnatori dell’HISAH e dell’ANFFAS di Imperia. Il progetto continuerà con altre due giornate in partenza dal porto di Savona per concludersi a fine luglio con una quarta giornata in partenza dal porto di Imperia, con altri disabili della zona del levante ligure e basso Piemonte,

Il risultato finale sarà che cinquanta persone vivranno una giornata di un’esperienza sicuramente indimenticabile di libertà, respirando aria salubre, intrattenuti dagli skipper volontari di handarpermare.