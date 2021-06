Sanremo dice addio ad altri 19 alberi: ne saranno abbattuti due a Santa Tecla e 17 in strada Caponero

Proseguono gli abbattimenti previsti dal Comune di Sanremo, sia per questioni di sicurezza che per andare incontro alle richieste della sovrintendenza per la maxi riqualificazione di porto vecchio. La giunta ha di recente approvato il taglio di altri 19 alberi: due pini nella zona di Santa Tecla e 17 tra alberi e arbusti nella pineta di strada rotabile Caponero.

I due di Santa Tecla saranno abbattuti per la stessa ragione alla base del taglio dei due pini di via Nino Bixio: sono di intralcio agli scavi previsti dalla sovrintendenza per le verifiche tecniche legate al restyling del porto. Nei giorni scorsi, per la stessa ragione, sono stati eliminati due pini di fronte all’ingresso principale della scuola ‘Mater’, sulla pista ciclabile.

Gli abbattimenti seguono di qualche giorno le verifiche effettuate dal Comune sulla stabilità di diversi pini in città, lavori eseguiti dopo il crollo di via Nino Bixio che solo per un fortunato caso del destino non ha avuto conseguenze drammatiche.