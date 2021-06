Un altro albero abbattuto a Sanremo: sarà tagliato un pino del parco Sud di villa Ormond

Sanremo prosegue con gli abbattimenti di alberi. Dopo i 21 tagli tra via Nino Bixio, Santa Tecla e Caponero, ora è il momento di un pino del parco Sud di villa Ormond.



Nello specifico è un pinus halepensis identificato con il numero di censimento 5458 del quale è accertata la grande inclinazione con chioma incombente sulla pista ciclabile nel tratto di corso Trento e Trieste. Stando a quanto si legge nell’ordinanza, il Comune ha ravvisato la “necessità di provvedere quanto prima all’abbattimento della pianta al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità”. Quindi era evidente lo stato di ammaliamento dell'albero che, tra l'altro, inglobava anche una porzione della ringhiera che dà sulla ciclabile.

L’intento di Palazzo Bellevue è quello di evitare nuovi incidenti come quello di via Nino Bixio dove solo la buona sorte ha fatto in modo che nessuno si facesse male.