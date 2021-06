Arma di Taggia: quarto abbandono di gatti appena nati in un parcheggio, l'allarme delle volontarie locali

Quarto abbandono di un gatto nel giro di una settimana, sempre nello stesso parcheggio, ad Arma di Taggia. La dinamica, per una situazione sempre più preoccupanti, è sempre la stessa: abbandonati mamma e cuccioli. Quattro gatte adulte, tutte uguali, presumibilmente tutte sorelle perché molto simili tra di loro.

I cuccioli sono stati tutti salvati e si cerca per loro casa, ma purtroppo delle quattro gatte ad oggi le volontarie locali sono riuscite a prenderne solo due. Le altre erano terrorizzate e sono scappate via. Ci sono stati altri abbandoni di cuccioli in altre zone, cuccioli mangiati vivi dai gabbiani o invasi da larve di mosche e abbandonati in auto demolite.

Le volontarie private locali provvedono alle sterilizzazioni e alle cure mediche tutto a loro spese: “Ad oggi il comune di Taggia – ci dicono - alle continue richieste di sterilizzazioni non ha dato risposta”.